Nepals kommunistparti på veg mot valsiger

Det historiske valet på ny nasjonalforsamling og sju provinssamlingar markerer Nepals elleve år lange overgang frå hinduistisk kongedømme til føderalt demokrati.

Fleire veljarar håper valet, der andre valomgang vart halden 7. desember, fører til ein langvarig periode med stabilitet for landet, som har hatt ti statsministrar sidan borgarkrigen tok slutt i 2006.

Oppteljinga av stemmene gjekk framleis føre seg måndag, men det er venta at ein allianse av dei tidlegare maoistopprørarane og det største opposisjonspartiet, kommunistiske UML, får i oppdrag å danne regjering. Hovudmotstandaren er det sitjande regjeringspartiet Kongresspartiet.

I valet vart det kjemp om totalt 275 seter i Nepals nye føderale parlament. Så langt har den kommunistiske alliansen sikra seg 103 plassar, mot 21 for regjeringspartiet. 165 av seta i nasjonalforsamlinga blir valde direkte, mens resten blir fordelte proporsjonalt.

Den kommunistiske alliansen ligg også best an i valet på nye provinssamlingar, med leiing i seks av sju. Ei av oppgåvene til dei nyvalde provinssamlingane blir å namngi Nepals provinsar, som no blir omtalte med tal.

Endelege valresultat er venta mot slutten av veka.

(©NPK)