Stemmeteljinga i Honduras tar seg opp att

Søndag opplyser valtribunalet i landet at den tar opp att teljinga av stemmer frå 1.031 valurner der det er avslørt avvik.

Samtidig held fram tilhengarane til presidentkandidaten til opposisjonsalliansen, Salvador Nasralla, sine demonstrasjonar. Nasralla har kravd ei langt meir omfattande ny teljing og har tatt til orde for at heile valet skal bli gjennomført på nytt. Representantane hans møtte ikkje opp for å gå gjennom oversikta over resultata, noko som kan betyr at dei ikkje lenger vil akseptere oppteljinga.

I hovudstaden Tegucigalpa sa Nasralla på ei massemønstring at dommarane i valtribunalet er «tilsett av president Hernandez», som stilte til nyval, sjølv om grunnloven hindrar han i dette.

– Tribunalet er ikkje eit uavhengig organ og har verken tillit eller truverd blant befolkninga, sa Nasralla.

Leiaren for tribunalet seier på si sida at dei har vist tolmodig og har venta på avgjerda til alliansen, «men dei møtte ikkje opp til stemmeteljinga».

Seint fredag var nesten 95 prosent av urnene talt opp etter valet 26. november, og Hernandez leidde med over 46.000 stemmer over Nasralla. Det er førebels uklart kor mange stemmer som ligg i dei urnene som ikkje er talt opp enno.

Hernandez' regjering har innført portforbod mellom klokka 18 og klokka 6 i ti dagar i håp om å dempe demonstrasjonane. Minst éin person er drepen i samanstøyt mellom demonstrantar og sikkerheitsstyrkar, men dødstalet kan vere høgare.

