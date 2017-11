Ratko Mladic dømd til livstid for folkemord i Srebrenica og andre krigsbrotsverk

Ratko Mladic, som no er 74 år gammal, var øvstkommanderande då 8.000 muslimske menn og gutar blei slakta ned i Srebrenica i Bosnia-Hercegovina i 1995.

Dommaren i Haag kasta Mladic ut av rettssalen etter eit raseriutbrot frå tiltalte under opplesinga av dommen i FNs Jugoslavia-domstol ICTY onsdag.

Etter at Mladic var kasta ut av salen av to vakter, bestemte dommaren å halde fram med opplesinga av den omfattande dommen mot den tidlegare bosnisk-serbiske hærleiaren, mens Mladic såg på via video frå eit anna rom.

