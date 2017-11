Demokratar rasar mot omstridt internett-forslag i USA

– Oppheving av nettnøytraliteten tener ikkje interessene til samfunnet eller amerikanske forbrukarar. Det vil berre vere til fordel for eit fåtal gigantselskap som vil blokkere, filtrere eller ta meir betalt for det vi gjer på nettet, skriv senator Elizabeth Warren på Twitter.

Senator og tidlegare presidentkandidat Bernie Sanders hevdar at regjeringa til Donald Trump enda ein gong har tatt parti for storkapitalen og mot demokratiet.

– Går dette forslaget gjennom, kjem internettet og den frie utvekslinga av informasjon, slik vi har lært det å kjenne, slutte å eksistere, seier Sanders.

Bandbreidde

Forslaget dei kritiserer, vart lagt fram tysdag av Ajit Pai, den nye leiaren av telekom-kommisjonen FCC. Dette er eit forvaltningsorgan som har ansvaret for å reguleringa av telefoni og internett-kommunikasjon i USA.

Pai ønskjer å oppheve eit krav om at nettleverandørane må sørgje for at brukarane deira har lik tilgang til alle nettstader og alle typar innhald på internettet.

Dette vil gjere det mogleg for selskap som er avhengige av stor bandbreidde for å levere tenestene sine til kundane, å ta ekstra betalt. Nettbrukarane kan òg bli nøydde til å betale ekstra for visse typar innhald.

Utnemnd av Trump

Det var Donald Trump som utnemnde Pai til leiar for FCC tidlegare i år. Den nye FCC-leiaren har argumentert med at kravet om nettnøytralitet hindrar investeringar som kan gi folk betre nettilgang.

I tillegg meiner han det er på tide å slutte med å «detaljregulere» internett.

Sidan Trumps parti Republikanarane no har fleirtal i FCC, er det sannsynleg at framlegget til Pais blir vedtatt.

