John McCain seier legane har gitt han «svært dårleg prognose"

Krefttypen er den same som tok livet av senator Edward Kennedy i 2009. Til CBS-programmet «60 minutes», som blei sendt søndag kveld, seier McCain at han tenkjer mykje på Kennedy i desse dagar.

Han viser til at Kennedy heldt fram å arbeide, trass i diagnosen, og at han aldri gav opp.

– Han levde for sitt politiske engasjement, seier McCain.

Den amerikanske senatoren seier at han av og til kjenner frykt for det som skjer med han, men at han føler takknemlegheit for å ha levd «eit storslått liv».

Trass i at han er republikanar, har McCain vore ein markant motstandar av president Donald Trump.

Han mobiliserte krefter til å komme til ein avgjerande votering om helsereforma Obamacare i juli. Røysta hans åleine stoppa Trump-administrasjonens forsøk på å skrote Obamacare utan å ha klar ei erstatning.

No kan det same skje igjen, ettersom eit revidert forslag vil komme opp til votering innan utgangen av september. McCain har sagt at han ikkje med godt samvit kan stemme for dette heller, og har innstendig bede republikanarar og demokratar om å samarbeide om noko betre.

(©NPK)