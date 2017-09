Kurdarane i Irak vil halde folkeavstemming trass motstand

Kurdarane i Irak har vore under hardt press frå FN, USA, Tyrkia, Iran og Syria. Dei tre sistnemnde er spesielt uroa for at folkerøystinga kan utløyse liknande lausrivingskampanjar blant deira eigne kurdiske befolkningar.

– Folkerøystinga er ikkje lenger i våre hender eller i hendene på politiske parti, den er i hendene til folket, seier president Masoud Barzani i den delvis sjølvstyrte irakiske regionen Kurdistan i Irak.

Irak har trua med å gripe inn militært dersom folkerøystinga 25. september går som planlagt, Tyrkia vurderer å påleggje Kurdistan sanksjonar, mens USA har åtvara om uro og ustabilitet i regionen.

– Vi understrekar endå ein gong at folkerøystinga er ulovleg og uakseptabel, heiter det i ei pressemelding frå det nasjonale Tryggingsrådet i Tyrkia (MGK).

Rådet møtte fredag kveld presidenten i landet Recep Tayyip Erdogan, og åtvarar om at Ankara er førebudd på å bruke sine «rettar» i samsvar med internasjonale avtaler.

– Dei same folka som truar oss har ikkje komme og spurt om kvifor vi held denne folkerøystinga, seier Barzani. Han heldt fredag ein tale for tusen av jublande støttespelarar der han oppfordra alle til å stemme.

