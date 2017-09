FN-etterforskarar krev full tilgang til Myanmar

– Det er viktig for oss å sjå med eigne auge stadene der det blir meldt om overgrep, seier leiaren for ein FN-støtta granskingskommisjon, Marzuki Darusman.

FNs menneskerettsråd har gitt kommisjonen i oppdrag å undersøkje skuldingane om militære overgrep i delstaten Rakhine vest i Myanmar og dokumentere fakta.

– Det går føre seg ei alvorleg humanitær krise og det krev rask merksemd, seier indonesiske Darusman vidare.

Myanmar har førebels ikkje villa gi gruppa tilgang til områda som over 400.000 rohingyaer har flykta frå på ein knapp månad.

Myanmars representant i FNs menneskerettsråd, Htin Lynn, fastslo tysdag at denne haldninga står fast.

– Vi meiner framleis at det å etablere eit slikt oppdrag ikkje vil vere til hjelp når det gjeld å løyse det allereie kompliserte Rakhine-spørsmålet som har skremmande utfordringar, seier Htin Lynn.

Han hevdar også at militæret ikkje brukar overdriven makt mot det han kallar terroristar i Rakhine.

– Proporsjonale sikkerheitstiltak, som berre er retta mot terroristar, blir sett i verk for å sikre suverenitet og for å gjenopprette lov og orden, seier han.

Myanmars leiar Aung San Suu Kyi sa i ein tale tysdag at Myanmar ikkje fryktar ei internasjonal gransking, samtidig som ho hevda at regjeringa gjer alt for å sikre fred og stabilitet i landet.

