Trusselen mot Hultqvist avverja i Sverige

Leiarane i dei fire alliansepartia møttest torsdag for å sjå om dei kunne bli einige om ei felles linje. Men dei lykkast ikkje med det.

Centern og Liberalerna har begge komme til at det ikkje lenger er nokon sakleg grunn for mistillit til Hultqvist.

Sverigedemokraterna varslar likevel at dei framleis vil leggje fram eit mistillitsforslag mot Hultqvist denne veka. Leiar Ebba Busch Thor i Kristdemokraterna seier dei vil stemme for dette, mens Moderaterna ikkje vil seie kor dei står, før mistillitsforslaget blir fremja.

Bakgrunnen for striden er at det svenske transporttilsynet sette ut drifta av serverane sine til IBM i Irland, og at utanlandske IT-teknikarar utan klarering fekk tilgang til personopplysningar om hundretusenar av svenskar.

Statsminister Stefan Löfven har ofra to ministrar etter at Alliansen varsla mistillit mot dei. Men han har ikkje godtatt å skifte ut Hultqvist.

