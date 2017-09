Klimaendringane trugar kaffiproduksjonen i Latin-Amerika

Kaffi er ein av dei mest sårbare plantene på jorda. Plantene er avhengige av eit passande klima og pollinering for å produsera bra. Ein ny studie viser at Arabica-bønnene, som er kjende for den høge kvalitetem som, vil slita med å tilpassa seg sjølv dei minste svingingane i temperatur, luftfukt og solskin.

– Dette er den første studien som viser at både planter og bier som bestøvar, vil bli berørt av global oppvarming. Og endringane vil gå hardt utover kaffiprodusentane, meiner medforfattar av rapporten, Taylor Ricketts, frå University of Vermonts Gun Institute for Environment.

Ifølgje studien vil ein temperaturauke på rundt 2 grader i 2050 redusera frøproduksjonen med mellom 73 og 88 prosent i dei områda som i dag er mest kjende for kaffiproduksjon.

Forskarane trur også at talet på bier kjem til å bli redusert, noko som også vil ha stor effekt på kaffiproduksjonen.

Honduras, Nicaragua og Venezuela er blant landa som er venta å få det største produksjonsfallet.

Men biletet er ikkje totalsvart. Klimaendringane vil kunna føra til auka produksjon andre stader, som i Colombia, Costa Rica, Guatemala og Mexico, der auka temperaturar vil kunne ha positiv effekt.

(©NPK)