Merkel avviser at ho siktar mot næringslivet

I eit intervju med avisa Bild kritiserer den tyske leiaren også forgjengaren Gerhard Schröder for å ha takka ja til ein styreplass i den russiske oljegiganten Rosneft.

På spørsmål om ho seinare ønsker seg ein næringslivsjobb, er ho klar på at det vil ho ikkje.

– Eg synest ikkje det Schröder gjer, er ok, seier ho.

Sosialdemokraten Schröder er ein venn av president i Russland Vladimir Putin. Berre veker etter at han gjekk av som statsminister i 2005 blei han leiar for komiteen til aksjonærane for Nord Strøm-røyrleidninga, som fører gass frå Russland til Tyskland via Baltikum. Mesteparten av prosjektet er eigd av det statlege russiske gasselskapet Gazprom.

Nokre veker før Tyskland held val på ny nasjonalforsamling har Schröder igjen møtt kritikk ved å seie ja til å sitte i styret til den statskontrollerte oljegiganten Rosneft. Lønna er på nær 4 millionar kroner før skatt.

Rosneft er gjenstand for vestlege sanksjonar på grunn av rolla russiske myndigheiter har i konflikten i Ukraina.

Den fremste rivalen til Merkel i valet, sosialdemokraten Martin Schulz, seier at stillinga til Schröder skapar bekymring. Men han meiner samtidig at dette er ei privatsak for Schröder.

