Danske Mærsk sel olje- og gassverksemd til franske Total

Det har tatt lang tid for selskapet å finne ein kjøpar, men no legg Total 7,45 milliardar dollar på bordet for å sikre seg verksemda.

Beløpet svarar til 59 milliardar norske kroner. Det er venta at oppkjøpet vil vere på plass i byrjinga av neste år, opplyser Mærsk-gruppa måndag.

Ein del av betalinga skjer i Total-aksjar til ein verdi av 4,95 milliardar dollar (39 milliardar kroner). Det betyr at Mærsk vil eige 3,76 prosent av det franske selskapet når handelen er gjennomført.

A.P. Møller-Mærsk er danskeigd selskap som primært driv med transport, ikkje minst shipping, og i daglegvarebransjen.

