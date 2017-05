Bussmassakre mot kristne i Egypt

Bussen var på veg til det avsidesliggjande klosteret St. Samuel i Minya da bussen blei angrepet sør for hovudstaden Kairo.

22 personar blei såra i tillegg til dei 28 drepne, opplyser ikkje namngitte tenestemenn. Det er frykt for at dødstalet kan stige ytterlegare.

Kun tre barn overlevde angrepet, melder ein nyheitsportal for koptiske kristne. Det er ikkje oppgitt kor mange barn som er blant dei drepne og såra.

Ifølgje augevitne blei bussen angripen av åtte til ti menn iført militære uniformer. Arabiske TV-stasjonar viste fredag bilete av ein buss som er full av kulehol. Inne i bussen er det blodflekkar på seta og knust glas. På bakken utanfor ligg offera, dekka av svart plast.

Fleire angrep mot kristne

Dette er det fjerde terrorangrepet mot kristne sidan desember. Då blei 29 menneske drepne under søndagsmessa i to kyrkjer i Kairo.

I påska råka terroren igjen. Palmesøndag blei 34 personar drepne i angrep mot to kyrkjer, den eine nord for Kairo, den andre i Alexandria.

Angrepet fredag skjedde idet muslimar innleidde fastemånaden ramadan.

Ingen har påtatt seg ansvaret for angrepet, men det er mykje som tyder på at IS står bak.

Det bur 10 millionar koptarar i Egypt, der dei er den største minoriteten og utgjer rundt 10 prosent av folket. Dei aller fleste høyrer til den koptisk-ortodokse kyrkja, som sidan 1990-talet har vore den største kristne minoritetskyrkja i den islamske verda.

Støtta kuppet

Spenninga mellom dei kristne og muslimane i Egypt har auka sidan paven til koptarane, Tawadros II gav sin støtte til militærkuppet i 2013, der den demokratisk valde presidenten Mohamed Mursi blei styrta.

Ytterleggåande islamistar har i fleire år vore aktive på Sinai-halvøya, men den siste tida har dei blitt meir aktive også på fastlandet.

Mange kristne har flykta frå al-Arish på Sinai-halvøya, der sju koptarar blei skotne og drepne på ein månad.

