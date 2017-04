Regjeringssoldatar drept av Taliban i Afghanistan

Angrepet var retta mot ein militærbase i Mazar-i-Sharif, der norske soldatar som deltok i den Nato-leidde ISAF-styrken, var stasjonerte i nærmare ti år.

Dei første meldingane gjekk ut på at åtte soldatar var drepne. Men ifølgje ein militærtalsmann har talet på døde auka til 50. I tillegg er over 70 såra.

Ein talsmann for Taliban, Zabihullah Mujahid, hevdar at over 100 regjeringssoldatar er drepne i angrepet mot militærbasen.

Kampane ved militærbasen, som ligg nokre få kilometer utanfor sentrum av provinshovudstaden i Balkh-provinsen, gjekk føre seg i fleire timar.

Åtaket fredag er det andre mot eit militært mål på kort tid. I mars blei 49 menneske drepne og 76 såra i eit angrep mot eit militært sjukehus i Kabul. Den ytterleggåande islamistgruppa IS tok på seg ansvaret.

