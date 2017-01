Amerika først for president Trump

I ein tale som var fri for personangrep, men lett å kjenne igjen i det politiske innhaldet, slo Trump an ein tydeleg og patriotisk tone i regnvêret utanfor kongressbygningen i Washington. Han lovde å setje USA føre alt – America first.

– Dette augneblinken høyrer til dykk. Dette er dykkar dag, dykkar feiring. Dette, USA, er dykkar land, sa han.

– Makta til folket

Trump byrja talen med å slå fast at innsetjingsseremonien denne gongen betydde noko heilt spesielt.

– Ikkje berre skal han overføre makta frå éin administrasjon til ein annan, frå eitt parti til eit anna, men òg frå Washington DC til dykk, folket, sa han.

Presidentkandidaten han vann over, Hillary Clinton, var til stades under innsetjingsseremonien saman med ektemannen, Bill Clinton. Av dei tidlegare presidentane i USA var det berre George H.W. Bush som ikkje var der.

Trump takka spesielt Barack og Michelle Obama for samarbeidet etter valsigeren og fram til innsetjinga.

Store lovnader

Den ferske presidenten sa i talen sin at USA har ei stor nasjonal oppgåve framfor seg i det han skildrar som ei nødvendig atterreising av landet.

I det heile tatt teikna han eit dystert bilde av USA slik det verkar å vere i dag, med eit elendig utdanningssystem og gjengar og narkotika som dominerer i byane.

– Dette stansar no, akkurat no, sa han og peika på at USA i årevis har subsidiert utanlandsk industri på kostnad av amerikansk industri.

– Vi har gjort andre land rike, mens vår rikdom har forsvunne ut over grensene, sa han.

Radikal islamisme

– Radikal islamisme skal utslettast frå jordoverflata, slo Trump fast.

Han tok til orde for ein ny nasjonal byrgskap og sa at amerikanarar av alle hudfargar blør det same raude, patriotiske blodet. Den nye presidenten lovde å få USA til å skine og slo fast at landet «aldri skal bli ignorert igjen».

– Amerika skal vinne igjen, vinne som aldri før, sa Trump.

Han lovde at jobbane skal tilbake, at grensene skal bli trygge, at velstanden kjem tilbake, og at innbyggjarane tvers over det store amerikanske kontinentet skal få draumane sine oppfylte. Trump sa at amerikanarar flest skal bort frå stønader og over i jobb og kom med ei rad lovnader om investeringar i infrastruktur.

Han avslutta talen med å gjenta slagordet frå valkampen:

– We shall make America great again – vi skal gjere USA storarta igjen.

