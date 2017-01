Maduro peiker ut mogleg arvtakar

I eit TV-sendt regjeringsmøte kunngjorde Maduro at den 42 år gamle guvernøren Tareck El Aissami skal ha den viktige posten. El Aissami styrer i dag den valdsherja delstaten Aragua nord i landet. Han var innanriks- og justisminister under Maduros forgjengar Hugo Chávez.

– Eg har peikt ut Tareck El Aissami som visepresidenten i republikken slik at han med sin ungdom, erfaring, pliktkjensle og mot kan ta over denne rolla frå 2017 til 2018, sa Maduro.

Opposisjonen i Venezuela kjemper for ei folkeavstemming for å avsette Maduro. Han får skylda for den økonomiske krisa som har ført til mangel på mat og medisinar og som har løyst ut opptøyar med dødeleg utfall. Det har ikkje lukkast for opposisjonen å nå fristen for å halde ei folkeavstemming om å lyse ut nyval før Maduros presidentperiode går ut i 2019.

Om Maduro taper eit slikt tillitsvotum i folket etter 10. januar, seier grunnlova at han kan overføre makta til ein visepresident han sjølv peiker ut.

