Nossum vil ha Hetland-jobben

sport

Måndag bekrefta landslagssjef Vidar Løfshus at Hetland ikkje går på ein ny sesong som sjef for Martin Johnsrud Sundby og dei andre allrounderane. Årsaka er den misnøya løparane har uttrykt med Hetland i evalueringa av den nyleg avslutta OL-sesongen.

Løfshus opplyste vidare at det blir jobba med trenarspørsmålet, men at ingenting så langt er avklart.

Eirik Myhr Nossum har dei siste sesongane vore assisterande landslagstrenar under Hetland. Han får no ansvaret for å leie laget inntil den endelege trenarkabalen er lagt.

Vil ha jobben

På spørsmål frå NTB om han ønsker seg Hetland-jobben på permanent basis, svarar Nossum:

– Eg har sagt at éin av mine ambisjonar i mitt trenarvirke er å ein gong vere hovudtrenar for eit lag. Samtidig er eg audmjuk i forhold til at det finst mange frykteleg gode trenarar. Eg har også trivest veldig godt i den rolla eg har hatt.

– Men sagt på ein annan måte, søkjer eg på stillinga, legg han til.

– Det blir vanskeleg å seie nei dersom du får tilbodet?

– Ja, ja, ja. Det gjer det. Og hadde eg ikkje trudd at eg kunne klare jobben, ville eg vore tydeleg på det, smiler Nossum.

Jobbar med avklaringar

Trønderen, som har ei fortid som Petter Northugs personlege trenar, skal i tida som kjem leie allroundlandslaget gjennom den første samlinga for sesongen i Sulitjelma om to veker.

– Eg er per no inne på mellombels basis, og så får Vidar bruke den tida han treng til å legge den endelege kabalen, konstaterer Nossum.

Landslagssjef Løfshus sa dette om Nossums posisjon i trenarkabalen måndag:

– Vi får sjå kven som blir permanent trenar for allroundlandslaget. Eirik er jo i så måte ein god kandidat, men ingenting er avgjort.

Løfshus understreka samtidig også at det blir jobba med å finne ei anna rolle i skiforbundet til Tor Arne Hetland.

– Vi ser på løysingar for Tor Arne. Han er eit stort trenar- og leiartalent, og han ønsker vi i Norges Skiforbund å ta vare på, sa landslagssjefen.

Hetland var ikkje til stades på seansen i Holmenkollen.

(©NPK)