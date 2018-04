Glimt enkelt vidare, medan Rosenborg måtte slite

sport

Det låg kanskje litt i korta at Steffen Iversen og gutane hans frå 4.-divisjon ville yppe seg mot storebror. Trygg/Lade var langt frå audmjuke og tok leiinga i 1. omgang, ikkje berre ein gong, men to gonger. For første gong sidan 2007 hadde Rosenborg sleppt inn eit baklengsmål i 1. runde av cupen.

Først var Nichlas Johansen Midtsand framme inne i feltet på eit frispark frå kaptein Mikal Haugen Bjørnstad som Arild Østbø måtte gi retur på.

Innleigde Rafik Zekhnini var derimot frisk i RBK-angrepet, og han sette sitt første mål for klubben seks minutt seinare. Jonathan Levi fant Zekhnini åleine inne i feltet, og 20-åringen feila ikkje.

Trygg/Lade var derimot ei lei nøtt å knekkje for RBK. Ein corner frå Anders Malmo blei sendt ut på banen igjen og stopparen Stian Skjeldnes Berre fekk fulltreff like utanfor 16-meteren, og ballen høyrde Østbø berre susen av.

Søderlund avgjorde

Heimelaget gjekk til pause med ei 2-1-leiing. Kort etter sidebytet gjekk Marius Lundemo opp i vêret på eit frispark frå Birger Meling og heada inn 2–2.

Alexander Søderlund og Melling kom inn etter pause for å få litt meir rutine og punch inn i RBK-laget. Søderlund fekk stå uhindra inne i feltet på eit overlegg frå Zekhnini og heade RBK i føringa med 3–2.

Rosenborg starta elles kampen med elleve andre spelarar enn dei elleve som starta den siste seriekampen.

Anders Konradsen hadde moglegheita til å auke til 4-2, medan Sivert V. Beinset redda meisterleg med ein beinparade.

16 år gamle Emil Konradsen Ceide fekk debuten sin i RBK-drakta med sitt innhopp etter 76 minutt då han erstatta Zekhnini.

I siste speleminutt sette Mikal Haugen Bjørnstad ballen i eige nett til 2-4-tap.

Enkelt for Glimt

For Bodø/Glimt starta Trond Olsen scoringane borte i Melbu då han gjorde 1–0 etter 23 minutt. Jens Petter Hauge auka til 2–0 like før pause på straffe.

Philip Zinckernagel auka til 3–0 sju minutt etter sidebytet. Heimelaget fekk det første målet då Adrian Pedersen sette ballen i mål etter 66 minutt. Nærmare kom ikkje heimelaget. Ni minutt før slutt auka Hauge til 4–1 med sitt andre for dagen.

2. runde i fotball-NM for menn blir spelt 1. mai.

