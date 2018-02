Alpint: Historisk norsk OL-bronse i lagkonkurransen – 38 medaljar i OL er ny rekord

sport

Nina Haver-Løseth, Kristin Lysdahl, Leif Kristian Nestvold-Haugen, Sebastian Foss-Solevåg og Jonathan Nordbotten køyrde den siste alpine øvinga i vinterleikane i Pyeongchang: parallellslalåm.

I bronsefinalen var det Frankrike som venta. Lysdahl tapte den første duellen mot Tessa Worley. Foss-Solevåg utlikna i neste par mot Alexis Pinturault med sju små hundredelar. Haver-Løseth rauk i det tredje paret mot Adeline Baud Mugnier før Haugen sikra bronsemedaljen i duell med Clement Noel.

Bronsen var Noregs 38. medalje i Pyeongchang. Dermed er USAs rekord på 37 pallplassar frå Vancouver-leikane i 2010 slått.

Noreg opna på solid vis og tok seg greitt vidare til kvartfinalen på kostnad av OAR (utøvarar frå Russland). Så var det Storbritannia som sto for tur. I semifinalen mot Sveits låg Noreg under 1–2 før Haver-Løseth skulle opp mot Katharina Gallhuber. Den norske kjøteren leidde like før slutt, men mista forspranget og tapte med 16 hundredelar. Nestvold-Haugen var den einaste som vann sitt par i semifinalen.

Bronsemedaljen forbetra også ein ny rekord for dei norske alpinistane med siger over Frankrike. Den sjuande alpintmedaljen er to meir enn det nest beste OL. Det kom under OL på Lillehammer og gav fem medaljar – to gull, éin sølv og to bronse.

