Wotherspoon om innandørsbane: – Ville utgjere ein enorm forskjell

sport

Dei norske landslagsløparane fartar rundt som eit reisande folk på jakt etter skøyteforhold. Det skjer i inn- og utland. I Noreg er det berre nokre få veker med is under tak gjennom eit år.

– Hadde vi hatt ein innandørshall med is heile sommaren, hausten og vinteren, ville det utgjere ein enorm forskjell. Ikkje berre for landslaget, men mange skøyteløparar i Noreg, seier Wotherspoon til NTB.

– Då ville vi på landslaget sloppe å reise så mykje som vi gjer no. Det ville gitt oss langt betre stabilitet i treninga. Når du byter frå bane til bane, kan ein ikkje samanlikne dei. Du må gjere deg kjent på ny kvar gong.

Hemsko

Han ser også andre utfordringar. – Det andre eg ikkje likar når vi reiser på issamling er at vi då må presse inn mykje istid på kort tid. Eg ønskjer meg større fridom til å gå på skøyter mindre hyppig på sommaren.

– Dersom du er på is, is og is, kan det bli kjedeleg. Det kan bli vanskeleg å motivere deg sjølv kvar dag for å gjere det same, seier Wotherspoon.

– Vi har fordelar på laget med måten vi trenar og tenkjer trening på, men det største minuset vårt er at vi ikkje har eit treningssenter, ein moderne innandørs skøytearena med is så godt som heile året.

Noreg har gjort det knallsterk i skøyter i Sør-Korea-OL.

No håpar Wotherspoon at det kan bidra til å setje fart i prosessen rundt ein skøytearena under tak.

