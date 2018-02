Mowinckel nummer fire i OL-kombien

sport

Ragnhild Mowinckel låg på andreplass, 0,74 sekund bak Lindsey Vonn etter utfordelen av kombinasjonsrennet. Berre tre hundredels sekund skilde ned til sveitsiske Michelle Gisin på plassen bak.

Den norske 25-åringen måtte køyre ein slalåmdel over evne for å klare medalje. Den beste alpine vinterolympiaren på kvinnesida for Noreg nokosinne leverte ein grei slalåmdel og køyrde ned til 4.-plass.

Vann gjorde sveitsiske Michelle Gisin, som leverte ein forrykande slalåmdel. Slalåmsterke Mikaela Shiffrin låg på 6.-plass etter utfordelen, 1,98 sekund bak, og køyrde seg opp til OL-sølv. Sveitsiske Wendy Holdener, som låg på 10.-plass etter utfordelen, tok bronse.

Amerikanske Vonn, som leidde etter utfordelen, køyrde ut i slalåmdelen.

Mowinckel meinte sjølv at moglegheitene for medalje var til stades før slalåmen.

– Først må eg komme ned slalåmbakken og køyre så fort eg kan, så får vi telje opp etterpå, sa Mowinckel.

Då teljinga var unnagjort enda det altså med 4.-plass. Den norske 25-åringen har tatt OL-sølv i storslalåm og utfor.

