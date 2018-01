Skarstein og Nilsen på pallen i Tyskland

sport

For Nilsen var tredjeplassen i rennet for ståande hennar første pallplassering i verdscupen langrenn for funksjonshemma.

– Min beste prestasjon i karrieren. Det er heilt fantastisk og går nesten ikkje an å beskrive, sa ho.

– Eg var mest nervøs i kvalifiseringa sidan eg ikkje visste korleis eg låg an. Etter at eg vann semifinalen fekk eg mykje energi til finalen, og eg gjorde alt eg kunne.

Sigeren i klassen gjekk til ukrainske Ljudmila Lijasjenko.

Skarstein, som konkurrerer i sitjande langrenn, enda i helga på tredjeplass både på lang- og mellomdistanse. Tysdag blei ho toar på sprinten. Oksana Masters frå USA var det framleis ikkje noko å gjere med. Ho tok sin tredje strake siger.

– Semifinalen gjekk kontrollert, og eg var spent før finalen. Eg blei letta då eg skjønte at det blei andreplass. Eg er veldig fornøgd med pallplassering i alle Paralympics-øvingane i denne verdscuprunden, men det er om seks veker det gjeld, sa Skarstein og la at til ho synest det var veldig artig at også Nilsen kom på pallen.

(©NPK)