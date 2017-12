Klæbo frontar Noregs Toblach-tropp

Klæbo vann fristilsprinten i Davos laurdag, men verdscupleiaren stod over 15 kilometer i fri teknikk søndag.

Der var han sakna, Simen Hegstad Krüger vart beste norske på 4.-plass.

Krüger er også blant dei sju herrane som er med i Toblach.

Niklas Dyrhaug er også tilbake igjen. Den ryggplaga trønderen har ikkje konkurrert sidan Lillehammer, der han måtte bryte skiathlondistansen.

– Når vi er ferdige med siste verdscuphelg før jul, håpar vi å ha begge dei gule trøyene som viser at vi leier verdscupen både for kvinner og menn. Johannes (Høsflot Klæbo) har den eine per i dag, mens Ingvild (Flugstad Østberg) er 78 poeng bak Charlotte Kalla. 10- og 15-kilometer laurdag er ein svært relevant distanse med omsyn til OL og vil gi oss ein ytterlegare peikepinn på kven som kan gå den same distansen i Pyeongchang, seier landslagssjef Vidar Løfshus.

Thea Krokan Murud gjorde sine saker bra i Davos, og får fornya tillit i Toblach. Murud har tatt steg denne sesongen. Kathrine Harsem er også tilbake i laget etter at ho stod over i Davos.

Laurdag er det 10 og 15 kilometer fri teknikk på programmet. Søndag er det 10- og 15 kilometer jaktstart i klassisk stil.

Slik er troppen:

Menn: Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Hans Christer Holund (Lyn), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Niklas Dyrhaug (Tydal), Sjur Røthe (Voss), Finn Hågen Krogh (Tverrelvdalen), Martin Johnsrud Sundby (Røa).

Kvinner: Marit Bjørgen (Rognes), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Thea Krokan Murud (Søre Ål), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Heming), Ragnhild Haga (Åsen), Kathrine Harsem (Varden Meråker), Heidi Weng (BUL).

