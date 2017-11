Skal undersøkje demens-fare hos fotballspelarar

Det engelske fotballforbundet (FA) opplyser at den uavhengige forskingsundersøkinga vil sjå på det som blir kalla degenerativ neurokognitiv sjukdom hos fotballspelarar, for å sjå om mange headingar av ballen aukar risikoen for å lide av demens.

Avgjerda om å starte opp studien kjem etter to års forsking, og etter eit BBC-program med den tidlegare engelske kaptein Alan Shearer, som sette søkelyset på problemet.

Shearer har fått undersøkt hjernen for å avdekkje om den har tatt skade av alle headingane.

– Det har vore veldig nervepirrande å bli testa. Eg har svært dårleg hugs, men eg veit ikkje om det kjem av at eg høyrer dårleg etter eller om eg hugsar dårleg, seier Shearer i eit intervju med avisa Daily Mirror.

Forskinga vil starte i januar og vil ifølgje FA-president Martin Glenn vere den mest omfattande studien nokosinne om den langsiktige helsa til fotballspelarar.

Shearer meiner det framleis manglar vitskap når det gjeld ein mogleg samanheng mellom fotball og hjerneskadar.

– Det er ikkje forska nok på dette. Styresmaktene har vore veldig tilbakehaldne når det gjeld å finne svar. Det er blitt feia under teppet, og det er ikkje bra nok. Fotballen må ta seg av eldre spelarar med demens i staden for at dei blir sende på skraphaugen, seier den tidlegare Blackburn- og Newcastle-stjerna.

47-årige Shearer scora 260 mål i Premier League. Med det er han den mestscorande spelaren i den engelske toppserien gjennom tidene. 46 av måla kom frå headingar.

– For kvart einaste mål eg har scora med hovudet må eg har gjort den same øvinga 1000 gonger på trening. Det må sette meg i faresona dersom det finst ein samanheng (mellom støyt mot hovudet og demens), seier Shearer til avisa.

Prosjektet skal gjennomførast ved University of Glasgow og Hampden Sports Clinic.

(©NPK)