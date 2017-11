Auksjonsrekord for Schumachers vinnarbil

Schumacher vart verdsmeister sju gonger, og det var på førehand venta at vinnarbilen frå 2001 – ein Ferrari F2001 – kom til å gå under hammaren for mellom 4 og 5 millionar. Klenodiet utløyste ein heftig bodrunde, som ikkje var over før auksjonarius klubba inn vinnarbodet på 7,5 millionar dollar. Salssummen svarar til nesten 62 millionar kroner etter dagens kurs.

Ferrarien var ein del av Sotheby's novembersal av moderne kunst og samtidskunst. Ifølgje auksjonshuset er det første gong ein bil har vore inkludert i eit kunstsal. Sjølv om det kan diskuterast om ein Formel 1-bil er eit kunstverk, seier Gregoire Billault i Sotheby's at bilen er «den aller beste racerbilen som nokosinne er selt på auksjon».

Ingen har så langt klart å slå Schumachers rekord på 91 sigrar i ein karriere som altså inkluderte sju VM-titlar. Den tyske F1-legenda fekk alvorlege hovudskadar etter at han vart utsett for ei skiulykke i 2013.

(©NPK)