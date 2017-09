Iran held på kvinneforbod på fotballarenaer

Det bekreftar den iranske fotballpresidenten Mahdi Taj til nyheitsbyrået ISNA tysdag.

– Ein fotballstadion er ikkje ein passande stad for kvinner, seier Taj og hevdar vidare at saka ikkje er av stor betydning verken for kvinner eller for menn i det iranske samfunnet.

Kvinneforbodet på fotballarenaer vart innført i 1979 og har vore gjeldande i dei 38 åra sidan. President Hassan Rouhani og regjeringa hans ønsker å oppheve forbodet, men har ikkje fått støtte av dei islamske skriftlærde som styrer landet.

I det siste har stadig fleire protestert mot forbodet, særleg i samband med VM-kvalifiseringskampen mot Syria 5. september. Då fekk syriske kvinner lov til å sjå kampen i Teheran frå tribuneplass, mens iranske kvinner vart nekta.

Irans nasjonalforsamling uttalte etter kampen at forbodet er ei «beklageleg og sjenerande diskriminering». Også landslagskapteinen Masoud Shojaei har kritisert forbodet og bedt om at det blir oppheva.

