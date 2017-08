Badminton: VM-tap for Myhre

Myhre baud Coelho opp til kamp, men måtte til slutt gi tapt 2–1 etter settsiffera 21-18, 16-21, 21–10.

Resultatet blei dermed noko nær ein blåkopi av då dei to møttest under US Open i New York i juni i 2015. Då stakk Coelho av med sigeren 19-21, 21-8, 21–9.

Myhre er einaste nordmann som er kvalifisert til verdsmeisterskapen i skotske Glasgow og spelar sitt tredje VM.

20-årige Coelho, som er sett for å vere eitt av dei største badmintontalenta i Brasil nokosinne, er i augneblinken rangert som nummer 38 i verda.

Totalt 350 deltakarar deltar i VM denne veka.

(©NPK)