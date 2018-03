Statens vegvesen ber folk vere forsiktige i påsketrafikken

innenriks

Mykje skiftande vêr, snø og is er vêrforhold som kan gjere det krevjande å køyre denne påsken, åtvarar Statens vegvesen.

– Senk farten, følg køen og dropp farlege forbikøyringar. Du sparer lite tid på å ta store sjansar i trafikken, men utset både deg og andre for fare, er oppfordringa frå vegdirektør Terje Moe Gustavsens.

Reis tidleg

Statens vegvesen ventar særleg stor trafikk fredag og laurdag i palmehelga, og onsdag før skjærtorsdag. I tillegg blir første og andre påskedag travle.

Trygg Trafikk rår folk å reise tidleg på morgonen, gjerne så tidleg som klokka 06.00. Då er det langt mindre trafikk enn seinare på dagen, og mindre risiko for kø. Organisasjonen ber likevel folk om å vere påpasselege med alkoholinntaket.

– Veldig mange tenkjer at dei skal tidleg av garde 1. eller 2. påskedag for å unngå den verste køen. Tanken er god, men unngå å drikke alkohol kvelden i førevegen før avreise, seier Jan Johansen, direktør for Trygg Trafikk, i ei pressemelding.

Travel fredag

Også i lufta blir palmehelga rekna som ein særleg travel dag.

Flyselskapet Avinor melder om over 95.000 reisande førstkommande fredag, og jamt over høge passasjertal gjennom heile påska.

Også første og andre påskedag (1. april og 2. april) stig passasjertala over 95.000.

– Påsken er ein av dei travlaste utfartane i året på Oslo lufthamn. Det er ein del fleire reisande enn normalt, så vi rår at ein bereknar litt ekstra tid og ein litt større porsjon tolmod desse dagane, uttaler Joachim Westher Andersen, kommunikasjonssjef ved Oslo lufthamn.

Pass på bagasjen

I ei pressemelding oppfordrar Westher Andersen folk om å følgje med på informasjonen frå flyselskapa i tilfelle forseinkingar.

Avinor ber også folk om å pakke smart, i og med at påska er ei tid der mange passasjerar har mykje bagasje.

Det same gjer Statens vegvesen. I fjor var det 66 ulykker med personskadar, derav éi dødsulykke, i påska, og vegorganisasjonen ber folk om å huske bilbelte.

Statens vegvesen ber i tillegg folk om å sikre lause gjenstandar i bilen.

