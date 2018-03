Raudt krev folkeavstemming om Acer

innenriks

– Når næringslivstoppane og partielite både på høgre og venstre side er samde om noko, er det å la folk få seie si meining sannsynlegvis det einaste som kan hindre at toppane får gjennomslag. Det er den viktigaste erfaringa frå nei til EU frå folket i 1994, seier Raudt-representant Bjørnar Moxnes.

Raudt fremma derfor eit forslag med følgende ordlyd i Stortinget torsdag: «Stortinget ber regjeringa halde ei rådgivande folkeavstemming om Noreg skal slutte seg til EUs energibyrå Acer. Saka blir utsett i vente på resultatet frå folkeavstemminga.»

Moxnes viser til at det i så godt som alle parti som prøver å banke gjennom Acer, i dag finst motstandarar. Han peiker også på eit utdrag frå Frps partiprogram for inneverande stortingsperiode, der det heiter: «I ulike samfunnsmessig viktige saker ønsker Frp at innbyggjarane skal kunne nytte folkeavstemming.».

– Vi utfordrar Frp som seier at ved samfunnsmessige viktige saker er dei for folkeavstemmingar. Dette er ei sak som handlar om å gi frå seg suverenitet. Denne saka kan få dramatiske konsekvensar for både straumprisar og industripolitikk. Om ikkje dette er ei sak av stor innverknad på samfunnet, veit ikkje eg, seier Bjørnar Moxnes.

Han meiner det han kallar såkalla garantiar som Ap har forhandla fram, er lite verdt så lenge dei ikkje er inngått med EU. Han peiker dessutan på at garantiane alt før saka er ferdigbehandla i Stortinget viser seg å vere stadig mindre til å stole på.

– Kraftkablar er tjukkare enn lovnader frå politikarane. Men i stortingsgruppa til Arbeidarpartiet var det mange som ikkje ønskte å stå bak forliket med regjeringa i behandlinga i dag. Om desse følgjer samvitet og ikkje partipisken, kan utfallet sjå annleis ut, seier Moxnes vidare.

