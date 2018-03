Marianne Andreassen innstilt som direktør på Stortinget

innenriks

Andreassen er utdanna samfunnsøkonom, og fungerer for augneblinken som administrerande direktør for Statens lånekasse for utdanning.

– Stortingets presidentskap har valt å innstille Marianne Andreassen fordi ho har svært brei og allsidig erfaring som toppleiar i større verksemder, både i offentleg og privat sektor, uttalar Tone W. Trøen i ei pressemelding frå Stortinget.

Om Marianne Andreassen får den tiltenkte rolla, tar ho over etter Ida Børresen. Børresen trekte seg 15. februar som følgje av byggjesprekken på Stortinget. Den førte også til at Olemic Thommessen (H) gjekk av som stortingspresident.

