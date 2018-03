Ingen plan for blågrøn jobbdugnad i staten 

innenriks

Statssekretær Paul Chaffey (H) erkjenner at mykje er uvisst om kva som skal gjerast i praksis for å nå målet frå Jeløya-plattforma, som kan bety at staten må rekruttere godt over tusen personar årleg frå desse gruppene.

– Vi jobbar no med å finne ut av dette. Kva for tiltak vil ha effekt? Korleis skal det heilt overordna 5-prosentmålet bli konkretisert inn i dei enkelte verksemdene, slik at det blir følgt opp? Og korleis kan det vere mogleg å måle om dei når målet? seier han til NTB.

– Staten sjølv må gå føre med eit godt eksempel når det blir invitert til dugnad. Det er viktig at staten gjennomfører konkrete tiltak sjølv for å auke yrkesdeltakinga blant folk med nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en, strekar Chaffey under.

Men førebels har ikkje regjeringa svar på kor mange personar 5 prosent utgjer, korleis «nedsett funksjonsevne» og «hol i CV-en» skal bli definert og korleis ein skal finne ut om målsettinga blir nådd i denne perioden.

– Lønnsamt tiltak

Å få fleire frå desse gruppene ut i jobb har stor verdi både for den enkelte og samfunnet, strekar statssekretæren under.

– Det som er bra for samfunnet, kan nokon gonger vere litt upraktisk å få til for den enkelte. Men vi meiner dette kan bli eit svært lønnsamt tiltak, både for den enkelte og for Noreg, seier Chaffey.

Han meiner også staten kan la seg inspirere av tiltak i det private næringslivet for å rekruttere frå desse gruppene. NHO-prosjektet Ringer i vannet, som 600 personar gjekk gjennom i fjor, eit eitt eksempel. Ordninga tar utgangspunkt i eit reelt behov for arbeidskraft.

10.000 på fem år

Eitt problem for regjeringa når resultat skal målast, er at verksemdene ikkje skal registrere eller dokumentere om ein person har nedsett funksjonsevne eller funksjonsnedsetting. Staten har derfor i dag ikkje oversikt over delen nytilsette som har nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en.

– Vi har utfordra regjeringa på å talfeste ei målsetting om kor mange med funksjonsnedsetting dei ønskjer å få i jobb, så vi er positive til at dei er ambisiøse, seier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon til NTB.

– Vårt krav er 10.000 fleire menneske med funksjonsnedsetting i arbeid over fem år. Sysselsettinga av personar med funksjonsnedsetting har halde seg på eit stabilt lågt nivå i mange år, seier ho.

Over tusen nytilsette

Eit grovt anslag viser at staten må rekruttere 1.200 personar årleg for å nå 5-prosentmålet.

Tal frå Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) viser at talet på tilsettingar i staten i 2016 var 24.251 personar. Talet omfattar tilsette som gjekk frå éi stilling i staten til ein anna, søkjarar frå andre sektorar og søkjarar som er nyutdanna og går til jobb i staten.

Blant dei søkarane som allereie var tilsett i staten, finn vi tilsette som bytte jobb på grunn av beordring, for eksempel i politiet eller i Forsvaret, og tilsette som byter jobb på grunn av omorganiseringar internt i staten.

Difi har ikkje statistikk over kor mange som er reelt nytilsette i staten.

Tilsette i staten omfattar tilsette i departementa, Statsministerens kontor, Domstolane i Noreg og Sámediggi Sametinget, med underliggjande verksemder.

