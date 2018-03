Naturvernforbundet krev kortare jakttider for ulv

innenriks

I byrjinga av desember sende Klima- og miljødepartementet eit forslag om å utvida lisensfellingsperioden for ulv utanfor ulvesona ut på høyring. I dag varer lisensfellingsperioden frå 1. oktober til 31. mars, men departementet føreslår å utvida perioden frå 25. september til 30. april.

I høyringssvaret er Naturvernforbundet kritiske den føreslegne utvidinga. Dei ber heller om at jaktperioden blir korta ned til mellom 1. januar og 15. februar, og grunngjev mellom anna dette med at lisensfellingsperioden i Sverige varer frå 2. januar til 15. februar og at det « … er naturlig med nærmest identisk jakttid på ulv i Norge og Sverige.».

– Etter det nye forslaget skal den ordinære lisensjakta no utvidast til eit halvt år, og vanleg praksis har blitt å gje kvotar til langt fleire dyr enn det som er venta å stikka innom – i all hovudsak frå Sverige. For å vera på den sikre sida blir det opna for såkalla skadefelling resten av året, og terskelen for at noko skal kallast skade er no nær ikkje-eksisterande. At ulv oppfører seg som ulv kan vera nok. Ulvespor i eit område kan vera nok til at det blir gjeve fellingsløyve, fordi ein forskoterer at dyret kan føra til økonomisk skade ved å ta elg, seier fagleiar Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet i ei pressemelding.

Norskog, som er ein medlemsorganisasjon for norske skogeigarar, støttar på si side forslaget til Klima- og miljødepartementet om å utvida jakttida utanfor ulvesona.

I høyringssvaret sitt føreslår dei derimot også at det blir opna for felling av streifulv innanfor ulvesona i perioden 15. februar til 30. april.

«Det vil være svært konfliktdempende innenfor sonen om det åpnes for lisensfelling av streifulv i områdene mellom etablerte revir innenfor sona, i en lengre periode en hva departementet foreslår.», skriv Norskog i høyringssvaret sitt.

Høyringsfristen for forslaget til departementet går ut torsdag.

