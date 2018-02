Søreide møter Frode Bergs støttegruppe

innenriks

Møtet mellom Søreide og støttespelarane til den spionsikta Berg skjer onsdag kveld, etter at utanriksministeren har snakka om Barents-samarbeidet og «balansen mellom internasjonal og regional nordområdepolitikk» under dag to av Kirkeneskonferansen.

– Vi jobbar for å få Frode Berg heim til Noreg snarast mogleg, og vi er veldig glade for at vi har fått til eit møte med utanriksministeren, seier støttegruppas talsperson Øystein Yngve Hansen til NTB.

Kommunikasjonssjef Frode Andersen i Utanriksdepartementet seier at statsråden er glad for det lokale engasjementet.

– Vi gjer det vi kan for å vareta Frode Bergs interesser, seier Andersen.

Berg er varetektsfengsla i Russland fram til 5. mai, sikta for spionasje. 62-åringen blei arrestert i Moskva 5. desember. Han avviser alle skuldingar om at han skal ha delteke i eller kjent til nokon etterretningsoperasjon.

I Bergs heimby Kirkenes har det både vore pengeinnsamling og arrangert fakkeltog til støtte for den fengsla nordmannen.

