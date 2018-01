Bruun-Hanssen: Nulltoleranse mot trakassering i Forsvaret

innenriks

– Det betyr vi aktivt må førebyggje og forhindre slik oppførsel. Den forulempa må seie frå. Den som ser trakassering må gripe inn, og vi som leiarar må ta tak i hendingane umiddelbart, og vi må gi ein tilpassa reaksjon for tydeleg å markere at den viste åtferda er uakseptabel, sa forsvarssjefen i ein tale til Oslo Militære Samfund måndag.

– Det stiller krav til oss som leiarar å utvise godt skjønn og forståing, tilføydde han.

Bruun-Hanssen kom i talen ikkje inn på kor mange varsel Forsvaret har eller har hatt til behandling. Men tal frå Forsvarets medarbeidarundersøking i 2017 viser at 1,37 prosent av dei tilsette i Forsvaret vart utsette for det som i undersøkinga vert kalla for «uønskt seksuell merksemd» ein eller fleire gonger i månaden. Dette var ein liten nedgang frå undersøkinga i 2015, der resultatet var 1,45 prosent.

Ifølgje den siste vernepliktsundersøking vart 2 prosent av menn og 15 prosent av kvinner som var inne til førstegongsteneste, utsette for uønskt seksuell merksemd.

– Vi ønskjer alle at arbeidsplassen vår skal vere trygg og god. Vi ønskjer mangfald blant våre tilsette. Det styrkjer oss som organisasjon og individ, sa Bruun-Hanssen i talen sin.

