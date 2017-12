Regjeringa varslar endringar i taxireglane

Samferdselsdepartementet varslar at dei no set i gang eit arbeid for å endre på drosjereguleringane. Dette kjem som ein reaksjon på ei fråsegn frå EFTAs overvakingsorgan i februar, der regelverket vart kritisert for å vere i strid med EØS-avtalen.

ESA har spesielt reagert på behovsprøvinga, som går ut på at fylkeskommunane bestemmer talet på drosjeløyve ut frå behovet i området. I tillegg har ESA reagert på plikta for løyvehavarar til å vere knytt til ein sentral og kriteria for å få tildelt drosjeløyve.

– Vi legg opp til å fjerne ordninga med behovsprøving, som i dag kunstig avgrensar talet på aktørar i drosjemarknaden. Det er viktig for regjeringa med eit velfungerande drosjetilbod i både by og distrikt. Vi ønsker å legge til rette for at lokale styresmakter kan sikre eit tilfredsstillande drosjetilbod, der marknaden sjølv ikkje leverer eit godt nok tilbod, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Han meiner at ei mogleg løysing i framtida kan vere at fylkeskommunane kan kjøpe nødvendig drosjeberedskap eller tildele einerettar til enkelte aktørar.

– Vi må både vareta sikkerheita til dei reisande og bidra til ryddige arbeidsforhold for drosjesjåførane. No set vi i gang eit viktig arbeid for å endre på regelverket i sektoren, seier samferdselsministeren.

