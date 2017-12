Fleire reiste med fly i november

Talet på passasjerar som reiste over Avinors lufthamner auka med 3,2 prosent i november, samanlikna same månad i 2016, skriv Avinor. Totalt reiste 2,66 millionar passasjerar over lufthamnene i løpet av månaden.

Innlandstrafikken voks 3,9 prosent i november, medan utanlandstrafikken steig 2,1 prosent.

– Innanlands var det spesielt sterk vekst på dei store rutene frå Oslo til Bergen, Trondheim og Tromsø. Vi ser at talet på passasjerar mellom Avinors lufthamner og trafikknutepunkta i Helsinki, Frankfurt, München og Amsterdam aukar, seier direktør for trafikkutvikling Jasper Spruit i Avinor.

Trafikken til København går litt tilbake.

Blant Avinors ti største lufthamner var det sterkast prosentvis passasjervekst på Harstad/Narvik, Tromsø og Ålesund, som alle hadde over 8 prosent vekst. Oslo og Bergen auka med om lag 4 prosent.

Så langt i år har den samla passasjerveksten på Avinors lufthamner vore på 4,3 prosent samanlikna med fjoråret.

