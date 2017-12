Britisk opposisjon deltar i Nobel-tog

Fabian Hamilton skal mellom anna halde ein appell for eit internasjonalt atomvåpenforbod under det tradisjonsrike fakkeltoget for fredsprisvinnarane søndagen.

Fredsprisen i år går til ICAN – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Det er ei utdeling fleire av dei store atommaktene i verda ikkje er begeistra for, og ei rad utanlandske ambassadørar, mellom anna frå USA, Storbritannia og Frankrike, kjem ikkje til å delta på utdelingsseremonien i Oslo rådhus søndag.

– Prisen er eit tydeleg signal til atomvåpenstatane og Nato om at resten av den siviliserte verda ikkje aksepterer den manglande viljen til å ruste ned, seier fungerande dagleg leiar Tuva Grimsgaard i Norges Fredsråd.

I sommar stemte 122 av 193 land for FN-traktaten om eit forbod mot atomvåpen.

