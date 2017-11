Ny rettsrunde om tilsetjingar i Norwegian

Borgarting lagmannsrett har sett av to veker til ankebehandlinga av arbeidskonflikten som startar tysdag.

Asker og Bærum tingrett gav sju pilotar og seks kabintilsette fullt medhald i kravet om at Norwegian Air Shuttle ASA er deira reelle arbeidsgjevar då saka var oppe før sommaren. Dei tilsette meiner at det er sjølve morselskapet som er arbeidsgjevaren og ikkje eitt av dotterselskapa som driv utleige til eigne selskap.

Tingretten slo dessutan fast at Norwegian dreiv ulovleg innleige av arbeidskraft.

– Dommen set ein stopp for selskapsmodellar som berre har til hensikt å svekkje rettane til arbeidstakarar og hindre vernereglane i arbeidsmiljølova, sa leiar Hans-Erik Skjæggerud i Parat etter dommen i tingretten.

Pilotane ville også ha det erklært ugyldig at Norwegian hadde overført mange tilsette frå morselskapet til PSN – Pilot Services Norway – under ein streik, men det fekk dei ikkje medhald i. Retten kritiserte flyselskapet for lite ryddig oppførsel ved å gjennomføre ei verksemdsoverdraging under ein streik, men fann ikkje handlinga ugyldig.

Begge partar har anka dommen frå tingretten.

(©NPK)