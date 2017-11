Nesten ingen nattlege spor etter Ylva

– Det har vore ei melding i Narvik, og det har blåst litt i Ofoten, men elles i Nordland har det vore fredeleg, seier operasjonsleiar Remi Johansen i Nordland politidistrikt til NTB rett før klokka 6 fredag morgon.

Meldinga frå Narvik gjekk ut på at ein del lause gjenstandar var i ferd med å blåse av garde ved Idrettens Hus. Entreprenør vart kalla ut for å sikre gjenstandane.

Ingenting å melde

– Det er ut til at Ylva har passert oss, seier Johansen og får følgje av sin kollega i neste distrikt nordover.

– Her har vi ikkje merka noko til uvêret, så det tyder vel på at det har roa seg ned, seier operasjonsleiar Steinar Gudmundsen i Troms politidistrikt. Det er framleis nokre stengde vegar i regionen, og det er for tidleg på morgonen til å seie om nokon av ferjerutene blir innstilte.

Heller ikkje Finnmark politidistrikt har noko å melde tidleg fredag.

Ifølgje eit oppdatert varsel frå Meteorologisk institutt er det venta søraustleg full storm på utsette stader i Troms, Ofoten, Salten og på Saltfjellet. Lokalt kan det komme kraftige vindkast på 30–40 meter per sekund. I Ofoten, Salten og på Saltfjellet er vinden venta å minke gradvis fredag morgon, først i sør. I Troms spaknar vinden fredag formiddag.

Materielle skadar

Ylva gjorde stor skade i Nord-Noreg torsdag. Taka blåste av mange fjøs, og tusenvis mista straumen, men ekstremvêret har ikkje ført til alvorlege personskadar.

– Det har vore ein hektisk dag for alle nødetatane. Det har ikkje vore nokon personskadar som vi kjenner til, men dei materielle skadane er store. Vinden har tatt ein del garasjar og tak og skapt andre skader på bygningar, sa operasjonsleiar Mats Bernhoft i Nordland politidistrikt til NTB torsdag kveld.

Bussar av vegen torsdag

I Troms blåste to bussar av vegen. Ingen vart skadde då ein skulebuss med 28 passasjerar køyrde av vegen ved Brøstadbotn torsdag morgon. Utanfor Tromsø blåste ein annan buss av vegen litt før klokka 6. Sjåføren var åleine i bussen og vart køyrt til legevakta.

– Det har ikkje vore alvorlege personskadar. Men ein buss på finsk side har blåst av vegen, og då vart tre personar lettare skadde. Elles har ein del straumleidningar ramla ned, og ein del tre har ramla over vegane, fortalde operasjonsleiar Eirik Kileng i Troms politidistrikt.

(©NPK)