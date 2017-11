Ny SSB-direktør vil nullstille endringar 

– Mitt råd til styret er å vente med alle endringar i forskingsavdelinga til etter at forslaget til ny statistikklov har vore ute på høyring, seier Vikøren til NTB.

Dette betyr at forskingsavdelinga går inn i 2018 med dei same kriteria som i 2017. Men den nye administrerande direktøren understrekar at innretninga av forskingsavdelinga skal vurderast etter at lovforslaget har vore på høyring.

– At vi nullstiller endringane i avdelinga no, betyr altså ikkje at det ikkje kjem endringar i forskingsavdelinga på litt sikt, seier Vikøren.

Av notatet frå Vikøren til SSB-styret går det òg fram at alt som er gjort av plasseringar av tilsette i ein ny organisasjon, skal reverserast.

– Forskinga i SSB skal innehalde empiriske, forskingsbaserte studiar med relevans for den norske samfunnsutviklinga, og kvalitetssikring gjennom internasjonal publisering skal framleis vere ein viktig del av forskingsverksemda i SSB, seier Vikøren.