Støre til LO: De svikta, de òg

– Eg tok valnederlaget tungt, veldig tungt, fortalde ein personleg Ap-leiar Jonas Gahr Støre da han onsdag kom til eit snødekt Gol og den tradisjonsrike kartellkonferansen til LO Stat for å fortelje om valnederlaget og vegen vidare.

– Som nære venner kan vi vere dønn ærlege med kvarandre og seie det som det er: Vi som parti leverte ikkje. Men eg vil seie: Fagrørsla leverte heller ikkje, sa Støre frå talarstolen.

– Vi stod saman om delar av valkampen, men ein for stor del av LO-medlemmene stemte ikkje på oss, poengterte Ap-leiaren.

Støre bad fagrørsla gjere ein betre jobb med å få fleire vanlege arbeidsfolk opp og fram i politikken, og stilte spørsmål om det faglegpolitiske samarbeidet mellom Ap og fagrørsla har vorte ei sovepute.

– Ei sovepute, der vi håper at desse kanalane er nok, men der all erfaringa til medlemmene dykkar ikkje heilt finn plassen sin i partiet og får forma politikken, seier Støre.

Jaktar på vanlege arbeidsfolk

Han peika på at partileiinga stadig får høyre at det er for få vanlege arbeidsfolk i partiet, særleg i toppen, og at folk på jobb ikkje kjenner seg igjen i sakene til partiet eller i språket som blir nytta.

– Eg tar det alvorleg. Vanleg arbeidsfolk skal ikkje berre vere representert, dei skal også representere. Det er partiets ansvar kven som skal stå på listene når vi nominerer, men det er også dykkar ansvar, understreka Støre, og la til:

– De må finne dei, byggje dei opp, gi dei tillit og støtte dei til å engasjere seg politisk. De må minne dei på at demokratiet treng det, og at politikken vår berre blir bra viss dei er med.

Vil snakke meir om innvandring

Om vegen vidare etter valnederlaget, vedgjekk Støre at han og partiet førebels ikkje har alle svara på vegen vidare. Men éin ting er klart, sa Støre:

– Ap skal snakke meir om det folk snakkar om, og dette gjeld særleg innvandring og integrering.

– Vi skal på eige initiativ ta opp utfordringane på innvandringsområdet. Som frykta mange føler for at vi kan miste kontrollen med innvandringa, slik vi gjorde i 2015. Som den sosiale kontrollen i ein del etniske miljø, og om at det i ein del innvandrarmiljø er altfor få som jobbar, eller for mange unge som risikerer å falle utanfor og bli kriminelle, sa Støre.

Ap-leiaren avviste skuldingane frå enkelte hald om at Ap har funne på ein streng innvandringspolitikk fordi partiet er redd for Frp.

– Vi har ikkje funne det på. Vi har stått for det lenge, sa Støre, og minna om at tidlegare Ap-leiar Trygve Brattli innførte innvandringsstopp på 1970-talet, og at Stoltenberg-regjeringa stramma kraftig inn på 2000-talet.

Samtidig har vi kanskje vore redde for å bli dratt over på Frps banehalvdel, vedgjekk Støre.

– Vi må ha trua på at vi kan ta debatten på våre premissar, for sjølvsagt skal dette vere på dagsordenen vår. Mange folk er opptatt av det. Og dei ønskjer å høyre politikarane sine snakke om det. I periodar har dei nesten berre høyrt Sylvi Listhaug. Det går ikkje lenger, slo Støre fast.

– Må halde på sjølvtilliten

Om kva saker partiet skal satse på vidare, sa Støre at det er viktig at partiet har sjølvtillit nok til framleis å tru på kjernesakene og verdiane til partiet, trass i det sviande nederlaget.

– Det lett å tenkje at alt som såg ut som gull før valet, er gråstein etter valet. Da skal vi vere kloke. Da skal vi ha sjølvtillit nok til å seie: Mykje er bra ved oss, sa Støre.

Han peika på auka forskjellar mellom folk og ein fallande del i jobb, fleire eldre og klimagassutslepp som skal raskt og mykje ned, som dei fire største utfordringane for Noreg.

– Derfor er dette dei fire viktigaste sakene for Arbeidarpartiet, sa Støre.

