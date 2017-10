Hareide: Utanriksministeren burde sloppe bistandsbudsjettet

– Utanriksministeren kan umogleg vere til stades to plassar samtidig. Det er så mykje allereie på agendaen til utanriksministeren at vi burde ha ein egen statsråd som tok seg av kampen mot fattigdom, eit budsjett på 35 milliardar kroner, seier KrF-leiar Knut Arild Hareide til NTB.

Hareide er likevel full av godord om den nye utanriksministeren og trekkjer fram dugleiken hennar og at ho er ein minister Noreg kan vere stolt over. Det same gode inntrykket har han òg av europaminister Marit Berger Røsland.

– Eg har berre godt å seie om henne, seier Hareide, som har møtt henne fleire gonger i rollene ho tidlegare har hatt som statssekretær.

Hareide er òg optimistisk innstilt til den nye forsvarsministeren, Frank Bakke-Jensen (H).

– Vi går mot eit viktig år for Forsvaret. Vi skal gjere store investeringar, og det å prioritere Hæren og Heimevernet kan vere ei utfordring for han. Han er jo frå nord, og det trur eg kan vere positivt, seier Hareide, som forventar endringar i Forsvaret.

(©NPK)