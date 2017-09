Fleire tomme hotell i Bergen under sykkel-VM

Det vart berre selt 3,2 prosent fleire hotellrom i Bergen sist veke samanlikna med same veke i fjor, skriv Dagens Næringsliv.

Peter Wiederstrøm frå Wiederstrøm Hotel Consulting har analysert tala som omfattar i underkant av 6.000 hotellrom ved vel 30 hotell i Bergen. Han meiner tala er svært overraskande.

– Det positivt at romprisane har auka svært, svært kraftig frå ein dryg tusenlapp tilsvarande veke i fjor til godt over 1.500 kroner i år. I eit driftsperspektiv er det betre å selje færre rom til ein høgare pris enn å selje mange fleire rom til låge prisar, seier Wiederstrøm.

Kjetil Smørås, eigar av fleire hotell i Bergen, seier mykje av problemet kjem av at arrangøren for meisterskapen, UCI, bestilte 80 prosent av romma i byen, for så å avlyse reservasjonen på halvparten.

– Vi kunne jo ikkje berre sette ned prisane for å fylle dei resterande romma når vi hadde selt andre rom til ein mykje høgare pris, seier Smørås.

Reiselivsdirektør Ole Warberg er også ganske sikker på at hotella i byen ville klart å selje mange fleire rom dersom arrangøren UCI hadde frigjort dei tidlegare.

(©NPK)