Ap-rådgivarar sluttar med augneblikkeleg verknad 

– Eg kan bekrefte at eg har avslutta mitt arbeidsforhold med stortingsgruppa til Ap med augneblikkeleg verknad, skriv han i ein sms til NTB fredag ettermiddag.

– Eg vil ikkje kommentere årsaka til at eg seier opp, heiter det i tekstmeldinga.

Walberg sender ei nesten identisk tekstmelding:

– Eg kan også bekrefte at eg har sagt opp. Eg ønskjer ikkje å snakke om kvifor, skriv ho.

Jacobsen og Walberg har vore nære rådgivarar til finanspolitisk talskvinne i Ap, Marianne Marthinsen, dei siste åra. Men torsdag blei det klart at Marthinsen, ifølgje innstillinga frå valkomiteen, ikkje får fortsette i posisjonen, som i staden går til den eine av dei to nestleiarane i Ap, Trond Giske.

Allereie torsdag, kort tid etter at innstillinga til finanspolitisk talsperson blei kjent, kunne NRK erfare at to av rådgivarane til Marthinsen sluttar i jobben.

