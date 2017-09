Polske medium: Norsk kvinne søkjer asyl i Polen

Den eldste dottera til kvinne skal allereie vere under omsorg av barnevernet. No fryktar ho at også at ei yngre dotter kan bli tatt frå henne, skriv fleire polske medium.

Schengen-reglane gjer at kvinna kan bu fritt i Polen, men ho fryktar visstnok at norske styresmakter vil be om utlevering av barnet og søkjer derfor om asyl for seg og dottera.

Ifølgje polske styresmakter har ti utlendingar frå fem land søkt asyl så langt i år. Ingen av dei har fått innvilga søknaden.

(©NPK)