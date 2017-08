300 kommunar er utan hurtigladarar

Det er omtrent 850 hurtigladarar til elbil i Noreg, men det er behov for 3.000 fleire innan 2020, skriv Nationen og viser til utrekningar frå Norsk elbilforening.

– Oversikta elbilforeininga har viser at framleis manglar heile 300 distriktskommunar hurtigladarar for elbilar. Tilgang til hurtigladning langs vegnettet i heile landet er kanskje den viktigaste barrieren for at folk skal velje å skifte til elbil, seier generalsekretær Christina Bu i foreininga.

Det var omtrent 120.000 elbilar på norske vegar i første halvår av 2017. Om Noreg skal nå utsleppskuttmåla sett av Stortinget, må det auke til rundt 400.000 i 2020, ifølgje foreininga.

Elbilforeningen seier det vil koste tre milliardar kroner å byggje 3.000 hurtigladarar, ein milliard i året fram til 2020.

Stortingets transport- og kommunikasjonskomité vedtok før sommarferien at det skal lagast ein nasjonal plan for alternative drivstoff, inkludert hurtigladarar. Planen skal omfatte område der det i dag ikkje er kommersielt lønnsamt å byggje ut slike ladarar blant anna.

(©NPK)