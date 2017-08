Uvisse rundt Total- og Mærsk-tilsette i Noreg

Det blei måndag kjent at det danske selskapet A.P. Møller-Mærsk sel olje- og gassverksemda si til det franske oljeselskapet Total. Planen er at dei 41 Mærsk-tilsette i Noreg skal integrerast i Total Norge, men kva som skjer på lengre sikt er ikkje klart. Total Norge har per i dag 438 tilsette, men talet skal kuttast med over 100 tilsette framover.

– Vi er i ein nedbemanningsprosess, der vi trapper ned talet på stillingar heilt uavhengig av at vi tek over Maersk. Dette skal vi sluttføre i 2018, og det skjer med frivillige verkemiddel, seier kommunikasjonssjef Leif Harald Halvorsen i Total Norge til NTB.

Han seier det ikkje er klart kva som vil skje vidare med dei andre tilsette i Total i Noreg og dei tilsette som vil komme til frå Mærsk.

– Vi fekk nyheita om overtakinga i dag. Planen for Total er å samle Nordsjø- verksemda for Noreg, Danmark og Nederland på eitt hovudkontor i København. Kva konsekvens dette får for oss i Noreg veit vi ikkje så mykje om enno, seier Halvorsen.

