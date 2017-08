Høie vil ha eigne helseteam for eldre som bur heime

– Det er viktig at eldre som blir skrivne ut frå sjukehuset, får god oppfølging i kommunane. Dessverre ser vi at for mange sjuke heimebuande eldre får ein forverra tilstand, må ut og inn på sjukehuset og får behov for sjukeheimsplass for tidleg, seier Høie.

– Sjuke eldre og deira pårørande må få betre og meir koordinerte tenester i kommunane. Det er heilt avgjerande at eldre som bur heime, får oppfylt behovet for rett mat, sosiale fellesskap, aktivitet og god helsehjelp, seier han.

Lagar oppfølgingsplan

Helseteamet skal bestå av ulike yrkesgrupper som fysioterapeut og heimesjukepleie. Gruppa skal leiast av ein sjukepleiar. Teamet skal sørgje for dette:

* Samarbeid med pasient og pårørande.

* Undersøkje pasienten så raskt som mogleg.

* Rehabiliteringsbehov skal vurderast.

* Utarbeide ein tiltaksplan.

* Sjå på bruken av legemiddel.

* Kartlegge ernæringsstatus hos den eldre.

Vil prøve ut i fleire kommunar

Eidsberg kommune er ein av kommunane som har prøvd ut ordninga. Dei har laga ei «virtuell avdeling» for pasientar som blir skrivne ut av sjukehus til eigen bustad. Dei eldre får oppfølging av eit eige team som samarbeider med andre tenester i kommunen.

Høie vil no utvide prosjektet.

– Vi vil begynne å prøve ut oppfølgingsteam i fleire kommunar allereie no i 2017. Målet er at vi skal få til ein heilt ny måte å organisere tenestene til eldre i kommunane på, seier han.

