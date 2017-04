Nytt Norsk Tidsskrift er Årets tidsskrift 2017

Prisen blir delt ut torsdag 11. mai i lokala til Fritt Ord i Oslo.

I grunngjevinga til juryen heiter det:

– Nytt Norsk Tidsskrift var hovudarenaen for to heilt sentrale debattar i akademia i 2016: Kva vi skal med humaniora og verdien av formidling for forskinga. Gjennom framifrå tekstar, debattmøte og aktiv profilering i sosiale media har tidsskriftet formidla faglege impulsar til det offentlege ordskiftet.

I tillegg gjev dei tidsskriftet Prosa heidersprisen for språk og formidling, og heidersprisen for design til Tidsskrift for Norsk psykologiforening.

(©NPK)