Semje i finansnæringa – lønna opp 0,65 prosent 

Resultatet inneber eit generelt tillegg på 0,65 prosent, men minimum 3.200 kroner til alle. Resultatet er på linje med ramma for frontfaget.

– Det går svært godt for norsk finansnæring. Rekordresultata hadde ikkje vore mogleg å oppnå utan innsatsen til våre medlemmer. No forventar vi at leiinga i bedriftene legg til rette for gode lokale oppgjer, seier leiar i Finansforbundet Pål Adrian Hellman.

– Arbeidsgjevarane er samde med oss om at den samla ramma for lønnsveksten sentralt og lokalt skal vere normgjevande også for leiarar og andre grupper i bedriftene, seier han.

Oppgjeret omfattar om lag 27.000 tilsette i finansnæringa.

