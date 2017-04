Lommedalen-saka utsett – tiltalt mor køyrt på sjukehus

Den 45-årige kvinna vart ved 10.30-tida tysdag henta i ambulanse frå tinghuset på Gjøvik og køyrt til sjukehus. Ifølgje forsvarar Aasmund Sandland vart ho akuttinnlagt.

Etter at kvinna var sendt til sjukehus møttest partane i retten for å finne ut kva som no skulle skje med den vidare behandlinga av saka. Forsvararen til kvinna opplyser at saka er utsett til tysdag 2. mai.

Den tiltalte kvinna hadde store problem under forklaringa sin i retten tysdag morgon, slik situasjonen også var på første dag av rettssaka måndag. Etter berre fire-fem minutt tysdag formiddag måtte ho ha ein pause.

Mora er tiltalt for grov mishandling etter at dottera vart funnet død i ei hytte på Beitostølen nyttårsaftan 2015. Dødsårsaka var avmagring.

Det straffbare forholdet blir omtalt som Lommedalen-saka fordi jenta og mora budde i Lommedalen i Bærum før dei flytta til familiehytta. Ifølgje tiltalen skal mora fleire gonger ha prøvd å unndra seg helsehjelp og inngrep.

